برشلونة يحسم مصير كومان

بات الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، قريبًا من الرحيل عن الكامب نو في نهاية الموسم الحالي.





يأتي ذلك بعدما قررت إدارة نادي برشلونة، الاستغناء عن خدماته في نهاية الموسم، حسب ما أوضحت إذاعة "راك 1" الإسبانية، على الرغم من أن عقده يتبقى به عام آخر.





وكان خوان لابورتا رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، الخميس الماضي في أحد مطاعم برشلونة، مع كومان، وأسفر عن تجديد الثقة في المدرب، إلا أنه قرر بعد ذلك رحيله بعد استمرار النتائج المخيبة.





وشددت على أن لابورتا خسر رهانه الشخصي على كومان خاصة في المباريات الأخيرة التي كلفت البارسا خسارة لقب الدوري الإسباني الممتاز للموسم الحالي، بعد الخسارة أمام سيلتا فيجو، أول أمس الأحد، بثنائية مقابل هدف، في الجولة 37 من المسابقة.





وبدأ لابورتا في البحث عن بديل لكومان، لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.



