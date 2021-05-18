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سيراميكا كليوباترا يفاوض مهاجم الأهلي لضمه في الصيف

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:47 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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دخل نادى سيراميكا كليوباترا، في مفاوضات مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك وفقًا لما أكده معتز البطاوى، المشرف على فريق الكرة بنادى سيراميكا، في تصريحات تليفزيونية، عبر برنامج "بى أون تايم" على فضائية "أون تايم سبورتس"، حيث أشار إلى أنه تواصل مع صلاح محسن، للحصول على خدماته فى الميركاتو المقبل، في حال قرر النادي الأهلي، رحيله على سبيل الإعارة.

وأوضح البطاوى، أنه قام بإجراء بعض الاتصالات خلال الفترة الماضية مع صلاح محسن، من أجل معرفة موقفه، من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، مؤكداً أنه لاعب كبير ولديه إمكانيات مميزة.

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