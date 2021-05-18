Advertisements

مصيلحى: الاتحاد السكندرى لايتعامل بالقطعة.. وهناك محادثات لتمديد عقد التوأم

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
كتب إسلام عودة
Advertisements
قال محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أن نتائج فريق الكرة فى الفترة الأخيرة لاتتناسب مع طموحات الجماهير ومجلس الإدارة والجهاز الفنى  . 

وأكد محمد مصيلحى فى تصريحات فضائيه لقناة اون سبورت أن إدارة نادية لا تتعامل مع الجهاز الفنى بالقطعة ولا تتدخل فى الأمور الفنية وملتزمة تماما بالتعاقد مع الجهاز الفنى الذى ينتهى مع نهاية الموسم . 

وأضاف  مصيلحى أن هناك فترة توقف للدورى عقب مباراة أسوان ولمدة 3 أسابيع سيتم خلالها التفاوض مع الجهاز الفنى حول تجديد التعاقد للموسم القادم من عدمه . 

و أوضح مصيلحى أن فريقه أدى مباريات جيده وحقق نتائج طيبة فى الدور الأول وصعد للمركز الثالث ثم تراجعت النتائج بعد خسارة ثلاث مباريات على ستاد الإسكندرية والتعادل فى مباريات أخرى ولكن لا يزال هناك 13 مباراة متبقية كفيلة بتغيير الأمور مرة أخرى خاصة وأن فارق النقاط متقارب بين الفرق . 

ورفض مصيلحى ما يتعرض له الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن من انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعى من بعض الجماهير وتدخلها فى اختيار اللاعبين الذى يشاركون فى المباريات ووضع خطة اللعب  وهو نفس الأمر الذى تعرض له محمد عمر وحلمى طولان وطلعت يوسف فى المواسم الماضية وأدى إلى اعتذارهم عن الاستمرار فى قيادة الفريق . 

وتعجب رئيس النادى من بعض الجماهير التى تهاجم الجهاز الفنى حالياً وهى نفسها من طالبت بتوليه المسؤلية وهتفت (  حسام يامصيلحى ) عقب اعتذار طلعت يوسف المدير الفنى السابق .

وأثنى محمد مصيلحى على أداء وإخلاص حسام حسن المدير الفنى فى التدريبات وأثناء قيادة الفريق بصرف النظر عن تراجع النتائج مؤخراً وهو أمر وارد فى كرة القدم . 

وحذر رئيس النادى من استمرار الهجوم على الجهاز الفنى موضحاً أن استمرار هذا الأمر سيؤدى على المدى الطويل إلى عزوف المدربين عن تولى تدريب الفريق وكذلك عزوف الأعضاء عن الترشح فى الانتخابات المقبلة . 

وطالب مصيلحى الجماهير السكندرية بمساندة ودعم وتشجيع الفريق دون التدخل فى الأمور الفنية مثلما كان يحدث من المشجعين القدامى الذين كانوا يساندون الفريق فى أصعب الظروف .

أخبار تهمك

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار غير متوقع

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

غارتان إسرائيليتان على محيط الجامعة الإسلامية في شرق خانيونس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يشن أكثر من 20 غارة استهدفت شمال وشرق قطاع غزة

منذ ساعة و 10 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 61 حالة بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

10:20 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

09:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله