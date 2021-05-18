مصيلحى: الاتحاد السكندرى لايتعامل بالقطعة.. وهناك محادثات لتمديد عقد التوأم

قال محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أن نتائج فريق الكرة فى الفترة الأخيرة لاتتناسب مع طموحات الجماهير ومجلس الإدارة والجهاز الفنى .





وأكد محمد مصيلحى فى تصريحات فضائيه لقناة اون سبورت أن إدارة نادية لا تتعامل مع الجهاز الفنى بالقطعة ولا تتدخل فى الأمور الفنية وملتزمة تماما بالتعاقد مع الجهاز الفنى الذى ينتهى مع نهاية الموسم .





وأضاف مصيلحى أن هناك فترة توقف للدورى عقب مباراة أسوان ولمدة 3 أسابيع سيتم خلالها التفاوض مع الجهاز الفنى حول تجديد التعاقد للموسم القادم من عدمه .





و أوضح مصيلحى أن فريقه أدى مباريات جيده وحقق نتائج طيبة فى الدور الأول وصعد للمركز الثالث ثم تراجعت النتائج بعد خسارة ثلاث مباريات على ستاد الإسكندرية والتعادل فى مباريات أخرى ولكن لا يزال هناك 13 مباراة متبقية كفيلة بتغيير الأمور مرة أخرى خاصة وأن فارق النقاط متقارب بين الفرق .





ورفض مصيلحى ما يتعرض له الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن من انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعى من بعض الجماهير وتدخلها فى اختيار اللاعبين الذى يشاركون فى المباريات ووضع خطة اللعب وهو نفس الأمر الذى تعرض له محمد عمر وحلمى طولان وطلعت يوسف فى المواسم الماضية وأدى إلى اعتذارهم عن الاستمرار فى قيادة الفريق .





وتعجب رئيس النادى من بعض الجماهير التى تهاجم الجهاز الفنى حالياً وهى نفسها من طالبت بتوليه المسؤلية وهتفت ( حسام يامصيلحى ) عقب اعتذار طلعت يوسف المدير الفنى السابق .





وأثنى محمد مصيلحى على أداء وإخلاص حسام حسن المدير الفنى فى التدريبات وأثناء قيادة الفريق بصرف النظر عن تراجع النتائج مؤخراً وهو أمر وارد فى كرة القدم .





وحذر رئيس النادى من استمرار الهجوم على الجهاز الفنى موضحاً أن استمرار هذا الأمر سيؤدى على المدى الطويل إلى عزوف المدربين عن تولى تدريب الفريق وكذلك عزوف الأعضاء عن الترشح فى الانتخابات المقبلة .





وطالب مصيلحى الجماهير السكندرية بمساندة ودعم وتشجيع الفريق دون التدخل فى الأمور الفنية مثلما كان يحدث من المشجعين القدامى الذين كانوا يساندون الفريق فى أصعب الظروف .



