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جاتوزو مرشح لتدريب يوفنتوس

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أكدت تقارير صحفية صباح اليوم، أن الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني لنادي نابولي، أحد أهم المرشحين لتولي قيادة الفريق خلفًا لأندريا بيرلو، مدرب اليوفي الحالي.

ووفقاً لما أشارات إليه التقارير إلى يوفنتوس يفكر جدياً بإقالة أندريا بيرلو بنهاية الموسم الحالي، حتى لو تمكن من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس حدد جينارو جاتوزو كبديل محتمل لخلافة بيرلو بداية من الموسم المقبل "2021-2022".

وأضافت أنه تم طرح أسماء كبيرة مثل ماسيمليانو أليجري وزين الدين زيدان،لتولي القياده الفنيه للفريق الموسم المقبل، لكن جاتوزو أكثر من مجرد فكرة حتى الآن.

جدير بالذكر أن جاتوزو يواجه أيضًا خطر الرحيل عن صفوف نابولي عقب نهاية الموسم الجاري، في ظل العلاقة المتوترة بينه وبين أوريليو دي لورينتيس، رئيس النادي.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة من 37 مباراة خاضها حتى الآن في المسابقة.

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