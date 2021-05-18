موسيماني يحسم موقف مشاركة "معلول" أمام صن داونز

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، على تأجيل الدفع بالمحترف التونسى على معلول خلال مواجهة الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقى.





ووفقاً لما أشارات إليه بعض المصادر، فإن الجهاز الفني للنادي يرغب في تأجيل عودة معلول إلى نهائي السوبر الأفريقي، والمقرر له في الثامن والعشرين من مايو الجاري، أمام نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقي، بدلاً من الدفع به فى مواجهة صن داونز يوم السبت المقبل.





وابتعد على معلول عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المارد الأحمر لبطل دوري أبطال أوروبا نادي بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائى كأس العالم للأندية والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير الماضي.





واستطاع النادي الأهلي التغلب عل فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.





ويستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز، في تمام الثالثة عصر السبت المقبل الم وافق الثاني والعشرين من مايو الجاري، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في إطار إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.



