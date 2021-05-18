برشلونة يخطط لتوجيه ضربة موجعة لكومان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حسم قراره بالإطاحة بالمدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان وذلك عقب نهاية الموسم الحالي.





وأفادت إذاعة راك 1الإسبانية بأن النادي الكتالوني قرر بنسبة 99% عدم استمرار كومان على الرغم من أنه يملك موسم آخر في عقده.





وألمحت الإذاعة الإسبانية أنه على الرغم من لقاء الخميس الماضي بين خوان لابورتا رئيس برشلونة ورونالد كومان في أحد مطاعم برشلونة والذي أظهر انسجاما جيدا بين الطرفين إلا أن حقيقة أن النادي لم يجد بديلاً لكومان من شأنه إنقاذ منصب كومان.





ولفتت الإذاعة الإسبانية أن لابورتا خسر رهانه الشخصي على كومان خاصة في المباريات الأخيرة التي كلفت النادي الكتالوني خسارة لقب الليجا في الموسم الحالي، حيث يعتزم لابورتا إيجاد بديل مناسب لقيادة برشلونة في الموسم المقبل.





وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن برشلونة فقد فرصته رسميًا في الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعد الخسارة على يد سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف في الجولة 37 من البطولة.



