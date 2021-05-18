تعرف على عدد مشاهدات "واقف علي تكة" لهيثم شاكر (فيديو)



الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع وسام عبد المنعم، ألحان أحمد زعيم، والمنتج المنفذ فادي صبحي.





وحققت الأغنية عدد مشاهدات لا بأس به في غضون ساعات قليلة من إطلاقها.







وتقول كلمات الأغنية..





اتجنّ خلاص قلبك حن .. وشغال دق وخبط و زن

عملت ف عقلك دوشة وون .. ويومك مقلوب

حيرتك مداريها ف تكشيرتك ..تفرح لو جيبت في يوم سيرتك

وبتعند بتعاند غيرتك .. ترجع مغلوب

عمال تضعف تدريجي .. وفاضللك ثانية وتيجي

بتقاوح روحك .. كل طموحك .. اني اضعف واجي اقول

وانا سهل عليا ألاعبك .. ماهو اصل جنانك تاعبك

واقف على تكة .. وتُقلَك سَكّة .. وسايبك كده مشغول

اطلقت شرقي برودكشن للإنتاج الغنائي والفني أحدث إنتاجاتها، أغنية "واقف علي تكة" للمطرب "هيثم شاكر"، وذلك بعد تعاونهما في "الأعذار كذابة" والتي لاقت رواجًا ونجاحًا هائلًا عبر اليوتيوب.