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موسيماني يقرر إراحة حسين الشحات

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:46 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني ، على إراحة حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، وإعادته لدكة البدلاء بعد تراجع مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة.

وأتفق الجهاز الفني علي ذالك نظرا لعدم مقدرة اللاعب في استغلال كم الفرص التي حصل عليها وآخرها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي، حتى يتمكن اللاعب من استعادة تركيزه بعدما اكتشف الجهاز الفني أن اللاعب يعاني من غياب التركيز داخل الملعب ، وذالك نظرا لضغط المباريات التي يعاني منها الأندية المصرية في السنوات الأخيرة.

وظهر حالة من عدم رضا على الجهاز الفني بسبب أداء حسين الشحات في مباراة صن داونز، خاصة في التمركز والتكملة الهجومية.

ورغم التنبيه المستمر من المدير الفني موسيماني و طاقم الجهاز الفني لحسين الشحات أكثر من مرة لتفعيل جبهته، إلا أن اللاعب لم يعمل بهذه النصائح، ولذالك كان الشحات أول تغييرات الجهاز الفني في مباراة صن داونز بعد تغيير رامي ربيعة الاضطراري ونزول ياسر إبراهيم بدلا منه.

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني علي الدفع بالنيجيري جونيور أجايي في مباراة صن داونز المقبلة ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، علي الرغم من عودته مؤخرًا من الإصابة، ومشاركته في دقائق معدودة من مباراة الذهاب، الذي فاز بها الأهلي المصري علي نظيره الجنوب إفريقي صن داونز بهدفين مقابل لاشئ سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

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