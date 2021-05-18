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تقارير.. أرنولد خارج اليورو

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:36 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن إحتمالية غياب ظهير ليفربول الأيمن، ترينت ألكسندر أرنولد، عن قائمة منتخب إنجلترا في نهائيات كأس أمم أوروبا هذا الصيف.

ويقدم ظهير ليفربول مستويات مميزة للغاية منذ بداية الموسم، حيث إستطاع تسجل هدفا وصنع 4 في آخر 7 مباريات لفريقه باالبريميرليج

وأستبعد جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي أرنولد من تشكيلة إنجلترا في مارس الماضي عند انطلاق مواجهات تصفيات كأس العالم 2022، بعدما قدم اللاعب أداء دون المستوى في بداية الموسم.

ووفقًا للمعلومات الواردة بموقع "ذا أثليتيك" فإن ساوثجيت مازال غير مقتنع بضم أرنولد، بسبب شكوكه حول قدرة اللاعب على الموازنة بين أدواره الدفاعية والهجومية".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية إلي أنه ينتظر أن يعلن ساوثجيت قريبا قائمة فريقه للمشاركة في "يورو 2020" التي تضم 26 لاعبا بدلا من 23، ومن المتوقع أن يستدعي المدرب كلا من كايل ووكر وكيران تريبيير وريس جيمس في مركز الظهير الأيمن.

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