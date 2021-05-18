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تقارير.. أرنولد خارج اليورو
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:36 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن إحتمالية غياب ظهير ليفربول الأيمن، ترينت ألكسندر أرنولد، عن قائمة منتخب إنجلترا في نهائيات كأس أمم أوروبا هذا الصيف.
ويقدم ظهير ليفربول مستويات مميزة للغاية منذ بداية الموسم، حيث إستطاع تسجل هدفا وصنع 4 في آخر 7 مباريات لفريقه باالبريميرليج
وأستبعد جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي أرنولد من تشكيلة إنجلترا في مارس الماضي عند انطلاق مواجهات تصفيات كأس العالم 2022، بعدما قدم اللاعب أداء دون المستوى في بداية الموسم.
ووفقًا للمعلومات الواردة بموقع "ذا أثليتيك" فإن ساوثجيت مازال غير مقتنع بضم أرنولد، بسبب شكوكه حول قدرة اللاعب على الموازنة بين أدواره الدفاعية والهجومية".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية إلي أنه ينتظر أن يعلن ساوثجيت قريبا قائمة فريقه للمشاركة في "يورو 2020" التي تضم 26 لاعبا بدلا من 23، ومن المتوقع أن يستدعي المدرب كلا من كايل ووكر وكيران تريبيير وريس جيمس في مركز الظهير الأيمن.
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