موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواجه الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وحسم الأهلي تأهله بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد 11 نقطة خلف سيمبا التنزاني الذي احتل صدارة المجموعة بينما ودع فريقي المريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي البطولة من دور المجموعات.





وتمكنت ثماني أندية من الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهى : سيمبا التنزاني والأهلي عن المجموعة الأولى وصن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري عن المجموعة الثانية والوداد المغربي وكايز تشيفز الجنوب أفريقي عن المجموعة الثالثة والترجي التونسي ومولودية الجزائر عن المجموعة الرابعة.





ويسعى الأهلي للحفاظ على اللقب القاري الذي توج به في النسخة الماضية على حساب غريمه التقليدي الزمالك بعد أن فوزه عليه بهدفين مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولي.





وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز التي أقيمت على استاد السلام في مصر قد انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.





ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 22 من مايو الحالي لوكاس ماستربيسز موريبي معقل الفريق الجنوب أفريقي.



