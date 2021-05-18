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اليوم.. ذكرى وفاة الراحلة زوزو حمدي الحكيم

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:15 ص
بوابة الفجر
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تحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنانة زوزو حمدى الحكيمزوزو حمدي الحكيم (8 نوفمبر 1912  - 18 مايو 2003 )، ممثلة  ولدت في قرية سنتريس محافظة المنوفية عام 1912.


وتخرجت من المعهد العالي للتمثيل عام 1934، وعملت في الفرقة القومية التي كان يرأسها «خليل مطران».


وأحبها الشاعر إبراهيم ناجي، الذي قيل أنه كتب فيها قصيدته الرائعة الأطلال التي تغنت بها أم كلثوم.


حياتها الأسرية

تزوجت من الصحفي محمد التابعي، ولكن لم يدم هذا الزواج طويلا تزوجت بعده مرة أخرى.


حياتها الفنية

ساهمت في الإذاعة في أعمال عديدة في حياتها، وفي أوائل فترة الستينات القرن العشرين سافرت إلى الكويت وظلت هناك فترة 4 أعوام وساهمت بتأسيس المسرح في الكويت، عملت في العديد من المسرحيات مع الفنانة فاطمة رشدي مثل النسر الصغير واليتيمة ومروحة الليدي وندر مير، والملك لير.

كما لعبت بطولة رائعة القدير صلاح أبو سيف ريا وسكينة في شبابها، ولعبت زوزو حمدي الحكيم دور الأم في رائعة شادي عبد السلام المومياء وهو الفيلم الذي ما يزال متصدرا قائمة السينما المصرية، وكانت في الفيلم نموذجا للأم الصعيدية الصارمة.


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