صراع التأهل لدوري الأبطال.. موعد مباراة تشيلسي ضد ليستر سيتي في البريميرليج

يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي ليستر سيتي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





ويحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يأتي فريق تشيلسي فى المركز الرابع.



