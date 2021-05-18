موعد مباراة الأهلي وإنبي في دور الـ16 بكأس مصر

يترقب عشاق الأهلي مباراة فريقهم المقبلة في كأس مصر في إطار منافسات دور الستة عشر من البطولة أمام إنبي.





ويطمح عشاق القلعة الحمراء في الفوز بالمباراة واستكمال مشوارهم في البطولة والتتويج بها.





وكانت مباراة الأهلي والنصر في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر انتهت بفوز الأهلي على النصر بهدفين مقابل هدف ليتأهل المارد الأحمر إلى دور الـ 16 من البطولة.





ونمكن كلا من وليد سليمان ووالتر بواليا من تسجيل هدفي الأهلي بينما سجل أحمد الصعيدي هدف النصر الوحيد في المباراة.





ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي في منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر يوم 4 من يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي.



