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تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليستر سيتي في البريميرليج

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي تشيلسي نظيره نادي ليستر سيتي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: ميندي.
خط الدفاع: روديجير، زوما، أزبليكويتا، جيمس.
خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.
خط الهجوم: تيمو فيرنر، حكيم، كاي هافيترز.

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