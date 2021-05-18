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موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري والقناة الناقلة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

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