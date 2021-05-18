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تشكيل ليستر سيتي المتوقع ضد تشيلسي في البريميرليج
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:32 ص
علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي تشيلسي نظيره نادي ليستر سيتي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ستنافورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
وجاءت تشكيلة ليستر سيتي المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: شمايكل.
خط الدفاع: كاستاني، فوفانا، سونشو، ايفانز.
خط الوسط: تيليمانس، ماديسون، امارتي.
خط الهجوم: فاردي، ايهناتشو، ايوزي بيريز.
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