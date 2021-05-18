Advertisements

لحظة الحسم تقترب.. موعد نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر سيتي وفياريال

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
تخطي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقبة نظيره فريق روما الإيطالي فى دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي ليصعد الي المباراة النهائية.

بينما صعد نادي فياريال الإسباني الي نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد تخطي عقبة نظيره فريق أرسنال الإنجليزي.

ومن المقرر أن يواجه نادي فياريال الإسباني نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم 26 مايو الجاري فى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاوربي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أخبار تهمك

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 61 حالة بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أشرف السعد: "كنت بجمع 12 مليون دولار يوميا" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

06:16 ص

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله