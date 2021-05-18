كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الطلائع في الدوري

يلتقي نادي الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.





ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد عواد.





خط الدفاع :محمد عبد الشافي - محمود الونش - محمود علاء - حازم إمام.





خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي.





خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.



