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إطلاق دفعة صواريخ جديدة من غزة تجاه إسرائيل

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة الغد الفضائية، في خبر عاجل، بأن هناك دفعة صواريخ جديدة أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات.

واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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