إطلاق دفعة صواريخ جديدة من غزة تجاه إسرائيل

أفادت قناة الغد الفضائية، في خبر عاجل، بأن هناك دفعة صواريخ جديدة أطلقت من غزة باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات.





واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



