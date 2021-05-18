رغم انخفاض الإصابات.. الهند تسجل رقما قياسيا جديدا في الوفيات

سجلت السلطات الهندية، رقما قياسيا جديدا في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، تجاوز الـ4 آلاف حالة.





وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن السلطات الهندية سلجت 263533 إصابة جديدة بكورونا وعددًا قياسيًا جديدًا من الوفيات عند 4329 وفاة.



