Advertisements

زين كرزون ترد على منتقدي حديثها عن القضية الفلسطينية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
Advertisements


دخلت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، الأردنية زين كرزون، في نوبة بكاء بسبب قيام البعض بشن هجوم واسع عليها عقب اتهامها بالإساءة للمتعاطفين مع الشعب الفلسطيني. 

وقالت زين كرزون، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، إنها كانت تتمنى أن ينشغل الجمهور بالقضية الفلسطينية حقيقة ولا يتعرضوا لها بالسب.

وشددت زين كرزون، على أنها تحملت الشتائم "معلش فدا تراب فلسطين وأهل فلسطين كنت بتمنى بدل ما يكون اسم زين كرزون تريند تكون قضية فلسطين هي التريند". 

وقالت إنها تعرف هؤلاء الأشخاص جيدا لأن اسمها يسبب عقدة نفسية لهم، متهمة البعض بفبركة حديثها واجتزائه وتغييره كي ينتهزوا الفرصة لمهاجمتها. وتابعت "رب العالمين معي والناس اللي بتحبني معي واللي بيعرفني معي بس كتير شعور صعب وكتير الواحد بيزعل على حاله أنه يكون مظلوم". 

واستطردت زين كرزون قائلة: "صعب الواحد يتحمل كمية الهجوم الكبيرة اللي صارت عليّ وهو ما حكى شي يمكن ناس أساءت الفهم والتعبير وناس أخدت كلمة وكلمتين وفبركوهم علي وصار الشاطر الشجاع هو اللي بيحكي علي، ولكن سامحتكم كلكم".

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 61 حالة بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار غير متوقع

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 12 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 12 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:16 ص

أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

11:35 م

توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

04:57 ص

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله