الأرصاد تحذر من طقس اليوم: رياح على بعض المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 18 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





الظواهر الجوية: