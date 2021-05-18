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الأرصاد تحذر من طقس اليوم: رياح على بعض المناطق

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:06 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 18 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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