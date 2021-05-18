اختلفوا على الأجرة.. سائق "توك توك" وشقيقه ينهيان حياة شاب في الحوامدية

أنهى سائق توك توك وشقيقه، حياة شاب إثر وقوع مشاجرة بينهما، بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على الجناة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بوقوع مشاجرة أمام شركة السكر، أسفل كوبرى الحوامدية، ووجود قتيل.





ووجه اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبيها.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد مروان مشرف مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد أحمد بدوي والنقيب هيثم رمضان والنقيب فاروق عبد القادر، معاوني مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين سائق توك توك وشقيقه، وطرف ثاني -حاصل على دبلوم- وأحد أقاربه، بسبب الخلاف على الأجرة، وقام على إثرها الطرف الأول، بطعن -حاصل على دبلوم- عمره 23 سنة، أسقطه قتيلًا في الحال.



