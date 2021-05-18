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رفضت الزواج من خليجي.. أربعيني يقتل ابنته في الحوامدية: "سيئة السمعة"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وقعت جريمة قتل مؤسفة، بطلها سائق أربعيني العمر، بمنطقة السهران، التابعة لمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، حيث قتل ابنته لرفضها الزواج من رجل عربي الجنسية.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة، بقيام سائق ميكروباص أربعيني العمر، بقتل ابنته، داخل شقتهم بنطاق القسم.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد مروان مشرف مفتش مباحث جنوب الجيزة والرائد أحمد بدوي والنقيب هيثم رمضان والنقيب فاروق عبد القادر، وبالفحص والمعاينة، ومناقشة المتهم قرر قتله لابنته عمرها 17 سنة، لسوء سمعتها.

وأشارت أقوال شهود العيان، إلى كذب رواية الأب، وأن ابنته "أسماء" حسنة السمعة، موضحين أنه أرغمها على الزواج من رجل يحمل إحدى الجنسيات العربية، لكنها رفضت ذلك، مؤكدين أنه قبل الجريمة بعدة أيام تعدى على نجله بالضرب وأحدث إصابته بجرح غائر -30 غرزة- واليوم قتل ابنته.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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