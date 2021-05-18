"صحة البحر الأحمر" تعلن تطعيم العاملين بمطارى الغردقة ومرسى علم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر عن، الإنتهاء من تطعيم جميع العاملين بمطارى الغردقة ومرسي علم الدوليين عن طريق فرق طبية متحركة مدربة حرصا على استكمال تطعيم الفئات المستحقّة لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وتزامنا مع عودة السياحة الروسية إلى مصر مره اخرى.





ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جاء ذلك فى اطار حرص وزارة الصحة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين، لافتًا إلى أنه ياتى ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.



