"72 ساعة تحت الماء".. الضفادع البشرية تنجح في انتشال جثة غريق الصف

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة غريق، مركز الصف، بعد عمليات بحث استمرت لأكثر من 72 ساعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بغرق شاب، أثناء الإستحمام بمجرى نهر النيل بمركز الصف جنوب المحافظة.





ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات من انتشال الجثة بعد عمليات بحث وتمشيط استمرت لأكثر من 72 ساعة.



