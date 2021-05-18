تعرف على موعد فتح الطيران السعودي رسميا 2021 والشروط عقب قرار تعليق كافة الرحلات الجوية





موعد فتح الطيران السعودي عقب قرار تعليق كافة الرحلات الجوية ، أعلنت المملكة العربية السعودية، بُشرى سارة، عن فتح فتح باب استقبال المواطنين السعوديين عبر رفع إسم مصر من قائمة الدول المحظور الطيران المدني معها، و أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيان توضيحي بشأن شروط سفر مواطني السعودية إلى مصر.





ونتناول خلال مقالتنا موعد فتح الطيران السعودي والشروط التي وضعتها المملكة العربية السعودية لكي يتمكن المواطن من الانتقال من السعودية إلى مصر ودول العالم أجمع، كما وضحت جمهورية مصر العربية أن حركة الطيران بين مصر والسعودية لم تنقطع يومًا واحدا، حيث تنقل شركات الطيران من القاهرة، للمطارات السعودية.





موعد فتح الطيران السعودي

أصدرت السفارة السعودية بالقاهرة بيان توضيحي بشأن شروط سفر مواطني السعودية إلى مصر، وهذا الأمر لن يتوقف إلى هنا بينما سيتم فتح كافة المنافذ لدول العالم أجمع، حيث صرحت السفارة السعودية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر بمناسبة إعتماد الإجراءات الخاصة بسريان رفع سفر المواطنين إلى خارج السعودية، يُنبه على السعوديين القادمين إلى مصر بأن هناك ثلاثة شروط يجب الاستناد إليها قبل الذهاب إلى مصر، وقد إستثنت المملكة العاملين المصريين بقطاع الصحة من السفر.





موعد أولى رحلات طيران سعودي 2021

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد بدأت منذ أمس الإثنين 18/5/2021 تسيير أولى رحلات طيران المواطنين السعوديين عبر فتح المنافذ بكافة أنواعها البرية، الجوية والبحرية، وذلك بعد تعليق دام فترة تجاوزت عام وأربعة أشهر، تبعاً للظروف الطارئة التي مر بها العالم أجمع والتي اضطرت بسببها السعودية وأغلب الدول حول العالم إلى غلق مطاراتها للحفاظ على صحة مواطنيها.





شروط فتح الطيران السعودي 2021

تشمل شروط سفر السعوديين إلى مصر والتي قامت المملكة العربية السعودية بتحديدها، أولاً دفع رسوم تأشيرة الدخول بما يعادل 25 دولار أمريكي عن كل شخص، أما الشرط الثاني أن يكون لدى المواطن تحليل PCR من معامل مُعتمدة من قبل وزارة الصحة، على ألا يتجاوز موعدها 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر، والشرط الثالث ألا يُعتد بالجواز الصحي لدى مطارات جمهورية مصر العربية.



