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مؤشر جديد يقرب رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وهداف فريق يوفنتوس، من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز عقب نهاية الموسم الجاري.


وسبق وصرح دولوريس أفيرو والدة رونالدو، إنه يحاول إقناع نجلها بالعودة إلى صفوف سبورتنج لشبونة، لكن وكيله خورخي مينديز استبعد إمكانية اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن.


ووفقًا لمقطع الفيديو الذي نشره موقع "فوتبول إيطاليا"، فقد ظهر فيه بعض الرجال وهم ينقلون سيارات كريستيانو رونالدو، من منزله في تورينو، على شاحنة تتبع شركة شهيرة مقرها في لشبونة.


وأضاف:"أن وصول هذه السيارات في عام 2018 كان علامة على انتقال رونالدو إلى يوفنتوس، مضيفة أن رؤية السيارات تغادر منزله، قد تعني أنه سيرحل".


والجدير بالذكر أن رونالدو عاش فترة صعبة خلال الموسم الحالي صحبت الفريق الإيطالي، حيث إن يوفنتوس مهدد بالفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، خاصة وأنه يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري، قبل جولة من نهاية البطولة.

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