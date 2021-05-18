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مؤشر جديد يقرب رونالدو من الرحيل عن يوفنتوس
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:30 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم وهداف فريق يوفنتوس، من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز عقب نهاية الموسم الجاري.
وسبق وصرح دولوريس أفيرو والدة رونالدو، إنه يحاول إقناع نجلها بالعودة إلى صفوف سبورتنج لشبونة، لكن وكيله خورخي مينديز استبعد إمكانية اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الراهن.
ووفقًا لمقطع الفيديو الذي نشره موقع "فوتبول إيطاليا"، فقد ظهر فيه بعض الرجال وهم ينقلون سيارات كريستيانو رونالدو، من منزله في تورينو، على شاحنة تتبع شركة شهيرة مقرها في لشبونة.
وأضاف:"أن وصول هذه السيارات في عام 2018 كان علامة على انتقال رونالدو إلى يوفنتوس، مضيفة أن رؤية السيارات تغادر منزله، قد تعني أنه سيرحل".
والجدير بالذكر أن رونالدو عاش فترة صعبة خلال الموسم الحالي صحبت الفريق الإيطالي، حيث إن يوفنتوس مهدد بالفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، خاصة وأنه يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري، قبل جولة من نهاية البطولة.
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