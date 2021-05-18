د.حماد عبدالله يكتب: "أفكار" للفضائيات المصرية والمسئولين عن الشباب!!





بمناسبة حلول موسم الإنتخابات لجميع مراحل التعليم وتذكيراً للمسئولين عن شباب مصر أخط هذا المقال حيث أرى أننا نعيش أزمة كل صيف في الشارع المصرى حيث لا نظام ولا إستراتيجيات ولا سياسات ولا حتى أحلام وضعها المسئولين عن الشباب والأولاد لقضاء أجازة الصيف وخاصة للغالبية العظمى من شباب مصر الغير قادر أو مؤهل للتصييف على شواطئ بلادنا الطويلة جداً 1800 كيلومتر شواطئ بحار ( أحمر وأبيض ) .. لكن للأسف الشديد ( العين بصيرة ، واليد قصيرة ) هكذا يقول المثل الشعبي على لسان الحكومة أو على لسان الغير قادرين على التصييف !!

لذلك فإن الجهاز الإعلامي الوطني الكبير والذي يجذب أكبر عدد من المشاهدين من المصريين الغير مالكين أيضاً لأجهزة الدش أو المشتركين في الفضائيات هؤلاء الناس وهؤلاء الشباب يجب أن يقوم الجهاز الإعلامي الوطني بتوجيههم إلى كيفية قضاء الأجازة على سبيل المثال :-

- إعداد يوم في كل مدينة بها شاطئ لوضع برنامج رياضي شاطئي يصدره التليفزيون أو القناة الإقليمية ويمكن مساهمة الإعلانات ورجال الأعمال في تحمل نفقات وجبة غذاء في علبة للمشاركين وكذلك بعض الجوائز للفائزين في المسابقات التي ستجري على الشاطئ .









- إعداد يوم في مركز شباب كل حي للقيام بنشاط فني أو مسرحي أو غنائي (طرب) يكتشف من خلال الأحداث الجديدة من المتقدمين من الطلاب في المنطقة حيث يجري الإعداد ليوم في الأسبوع لعرض هذا على شاشة التليفزيون المركزي ( القناة الأولى أو القناة الثانية ) أو القنوات الفضائية المملوكة للدولة

- تنشيط حركة الطلاب في الإشتراك في خدمة البيئة كزراعة الأشجار التي يمكن أن يوفرها الجهاز الإعلامي بالتنسيق مع وزارة الزراعة وغرس أشجار في الطريق الدائري مثلاً وتصدير ذلك ونقله على الهواء لكل شباب مصر حتى يقتدي بذلك شباب المحافظات ويقوم كل محافظ بتقليد الجهة المركزية في القاهرة التي تتبناها الجهاز الإعلامي المصري النشط ( حينها )!

- السعي وراء الشباب الذي يعمل في الصيف في وظائف متواضعة لكي يجمع بعض المال لمواجهة الدراسة أو لكي يرفع عن عتق أهله بعض مصاريفه أو حتى لعدم ضياع وقته في الشارع وعلى النواصي أو لمعاكسة خلق الله أو لعب الكرة في الشارع وتكسير واجهات المحلات وزجاج السيارات لا بد من رصد السالب والموجب وعرضه على شاشة التليفزيون الوطني .













- الدعوة من خلال التليفزيون إلى مشاركة الشباب في الصيف بعد أخذ (كورس) في هيئات المرور بالعواصم لشرح القانون وتنظيم المرور العابث في شوارع العواصم خاصة في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وغيرها من المدن .





-هذه بعض الأفكار أهديها لأى مسئول مهتم بالشأن العام وله علاقة بجهاز الإعلام المرئى الوطنى ، حيث يجب أن يلعب دوراً لم يستطع أن يلعبه وزراء التعليم والتربية والإدارة المحلية والمحافظون !!

فله نصيب من الجنة إذا قام بذلك والأجر عند الله يا محسنين !!



