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موعد وقفة عرفات و عيد الاضحى ٢٠٢١.. ومتى يولد هلال شهر ذو الحجة وفقا للحسابات الفلكية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 08:46 ص
عيد الاضحى ٢٠٢١
عيد الاضحى ٢٠٢١
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موعد وقفة عرفات و عيد الاضحى ٢٠٢١.. ومتى يولد هلال شهر ذو الحجة وفقا للحسابات الفلكية

تصدر عيد الاضحى ٢٠٢١ تريند محرك بحث جوجل، حيث يعد عيد الاضحى ٢٠٢١ المبارك من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثيرين خلال الفترة الأخيرة، وقد كشفت "الحسابات الفلكية" عن موعد ظهور هلال شهر ذو الحجة 1442، موضحة أنه سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة السابعة عشر فجرا بتوقيت القاهرة المحلى، وذلك يوم السبت 10 يوليو 2021 (اليوم التالى ليوم الرؤية).

موعد ظهور هلال ذو الحجة 1442
ووفقًا لما أوضحته الحسابات الفلكية، فإنه من الملاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 ذى القعدة 1442، الموافق 9 يوليو 2021 (يوم الرؤية) فى كافة العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث سيغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية بمكة المكرمة بـ16 دقيقة، أما في القاهرة فسيكون قبلها بـ11 دقيقة، وفي باقي المحافظات على مستوى الجمهورية سيغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (10-15 دقيقة)، في حين أنه في باقي العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (4 -35 دقيقة).

موعد وقفة عرفات و عيد الاضحى ٢٠٢١
وبالنسبة لغرة شهر ذو الحجة 1442 فقد بينت “الحسابات الفلكية” أن يوم السبت 10 يوليو 2021 سيكون المتمم لشهر ذى القعدة، وتكون غرة شهر ذو الحجة فلكيا يوم الأحد الموافق 11 يوليو، وبذالك ستكون وقفة عرفات 1442 فلكيا يوم الإثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

الأشهر الهجرية (التقويم الهجري)
يشار إلى أن “التقويم الهجري” يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه عدة بلدان عربية مثل السعودية كتقويم رسمىي للدولة، حيث يعتمد على الشهر القمري المتمثل في المدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي:

- شهر المحرم.
- شهر صفر.
- شهر ربيع الأول.
- شهر ربيع الآخر.
- شهر جمادى الأول.
- شهر جمادى الآخر.
- شهر رجب.
- شهر شعبان.
- شهر رمضان.
- شهر شوال.
- شهر ذو القعدة.
- شهر ذو الحجة.


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