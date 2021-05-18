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إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الأغوار

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:08 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الأغوار، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

           

وشن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، سلسلة غارات استهدفت أكثر من 130 موقعا للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

 

وفي الآونة الأخيرة، اشتد تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

                

وقد اندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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قطاع غزه غزة اسرائيل إسقاط طائرة

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