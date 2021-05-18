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الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:21 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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رصدت وزارة الموارد المائية والري قيام مجموعة من الجرارات الزراعية بإلقاء ناتج مخلفات هدم وذلك بمناطق متفرقة بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج، وذلك بالإتفاق مع المزارعين أصحاب الأراضي الزراعية المطلة على نهر النيل لتوسعة هذه الأراضي على حساب القطاع المائي لمجرى النهر، وعلى الفور تم إيقاف هذه الأعمال والدفع بالمعدات لإزالة هذا التعدي على أن يتم تحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الأراضي وإصدار قرارات إزالة وإرسال جميع المخالفات للنيابة العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنه تم رصد قيام أحد الأفراد بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ليلًا بعمل سلم من الخرسانة المسلحة والأشجار والردم داخل القطاع المائي، وعلى الفور تم تجهيز المعدات وإزالة التعدي بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ومركز شرطة شربين، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية، كما تم رصد أيضًا مخالفة عبارة عن إنشاء قاعة افراح على النيل بالبر الشرقي بناحية ركن فاروق بحلوان، وتم إنذار المخالف والذى قام بإزالة المخالفة على الفور بمعرفته.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن أجهزة الوزارة تواصل حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل ووأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل، حيث أن التمادى في ذلك النوع من التعدي يؤدي إلى تقليص القطاع المائي للمجرى وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

وأشار الدكتور عبد العاطي الى أن التصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلى النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

وأضاف الدكتور محمد عبدالعاطي أن الوزارة لا تتهاون مع أي تعدي أيًا كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل إلى "نيل بلا تعديات".
الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية
الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية
الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية
الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية
الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية
الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية
الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية
الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية
الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية
الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية
الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية
الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية
الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية
الري: رصد وإزالة فورية لتعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية

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وزارة الموارد المائية والري محافظة سرهاج محافظة القاهرة محافظة الدقهلية الدكتور محمدعبدالعاطي إزالات النيل إزالات أخبار وزارة الري

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