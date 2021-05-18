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باسم موريس: الجمهور تعاطف مع مشهد ضربي في"نجيب زاهي زركش" وشادي الفخراني مكسب كبير لي(خاص)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:22 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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شارك الفنان الشاب باسم موريس في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نجيب زاهي زركش"، وهو بطولة يحيى الفخراني، هالة فاخر، أنوشكا، رنا رئيس، كريم عفيفي، محمد محمود، تميم عبده، محمد الصاوي، حنان سليمان، إسلام إبراهيم، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادي الفخراني.

وأعرب باسم موريس في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال التي تلقاها على دور "سلامة" الذي قدمه خلال الأحداث، مُضيفًا:"ردود الأفعال مُبهرة، وناس كتير اتعاطفوا مع سلامة بعد مشهد ضربي من مؤنس".

وأوضح باسم موريس أن كواليس العمل مع الفنان محمد يسري كانت رائعة، وأن الفنانة أنوشكا إنسانة عظيمة على المستوى الفني والإنساني، مُشيرًا إلى أنه كان يشعر برهبة شديدة من الوقوف أمامها، لكنها نجحت في احتواءه حتى ظهر المشهد الذي بينهم بشكل جيد.

وقال باسم موريس أن المخرج شادي الفخراني كان يشجعه دائمًا، وأن صداقته معه من أحد المكاسب التي خرج بها من هذا العمل، مُتمنيًا أن يجمعه عملاً آخر مع الفنان يحيى الفخراني؛ لأنه لم يكن لديه مشاهد أمامه.

وأشار باسم موريس إلى أنه تم ترشيحه للمسلسل من خلال المساعد الأول شريف حسين، مُوضحًا أنه كان يحلم منذ دراسته الجامعية بالمشاركة في عمل من بطولة الفنان يحيى الفخراني.

وفي سياق آخر، يُشارك باسم موريس حاليًا في فيلم "تسليم أهالي"، وهو بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبد العزيز، محمد أوتاكا، إيمي سمير غانم، لوسي.
باسم موريس: الجمهور تعاطف مع مشهد ضربي في"نجيب زاهي زركش" وشادي الفخراني مكسب كبير لي(خاص)
باسم موريس: الجمهور تعاطف مع مشهد ضربي في"نجيب زاهي زركش" وشادي الفخراني مكسب كبير لي(خاص)
باسم موريس: الجمهور تعاطف مع مشهد ضربي في"نجيب زاهي زركش" وشادي الفخراني مكسب كبير لي(خاص)
باسم موريس: الجمهور تعاطف مع مشهد ضربي في"نجيب زاهي زركش" وشادي الفخراني مكسب كبير لي(خاص)
باسم موريس: الجمهور تعاطف مع مشهد ضربي في"نجيب زاهي زركش" وشادي الفخراني مكسب كبير لي(خاص)
باسم موريس: الجمهور تعاطف مع مشهد ضربي في"نجيب زاهي زركش" وشادي الفخراني مكسب كبير لي(خاص)
باسم موريس: الجمهور تعاطف مع مشهد ضربي في"نجيب زاهي زركش" وشادي الفخراني مكسب كبير لي(خاص)
باسم موريس: الجمهور تعاطف مع مشهد ضربي في"نجيب زاهي زركش" وشادي الفخراني مكسب كبير لي(خاص)
باسم موريس: الجمهور تعاطف مع مشهد ضربي في"نجيب زاهي زركش" وشادي الفخراني مكسب كبير لي(خاص)
باسم موريس: الجمهور تعاطف مع مشهد ضربي في"نجيب زاهي زركش" وشادي الفخراني مكسب كبير لي(خاص)
باسم موريس: الجمهور تعاطف مع مشهد ضربي في"نجيب زاهي زركش" وشادي الفخراني مكسب كبير لي(خاص)
باسم موريس: الجمهور تعاطف مع مشهد ضربي في"نجيب زاهي زركش" وشادي الفخراني مكسب كبير لي(خاص)

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