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شقيق محمد صبحي يُعلن اعتزاله نهائيا.. ويُعلق :"لا استطيع تقديم فن رخيص"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:31 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان مجدي صبحي شقيق الفنان محمد صبحي اعتزاله للفن، بسبب عدم استطاعته على تقديم تنازلات، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب مجدي صبحي منشورًا قال فيه :"أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائياً بعد احترافي له علي مدى40عاماً قدمت فيه أعمال محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم، وكان آخرها مسرحية سيرة حب".

وتابع مجدي صبحي قائلاً :"اقول هذا وقررت اعتزال الفن؛ لأني لا أنتمي لأي شله من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني، ولا استطيع أن اقدم فن رخيص".

وأضاف قائلاً :"والحقائق أمامي السينما ماتت، الدراما التليفزيونيه في انحدار إلا القليل والنادرة منها، المسرح بيطلع اخر نفس وبالعافيه".

وواصل كلامه قائلاً :"في النهايه اتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذين وقفوا بجانبي على مدار40 عاماً فن محترم".

واختتم كلامه قائلاً :"ملحوظه لقد أبلغت صديقي ونقيب المهن التمثيلية د.اشرف زكي بقرار اعتزالي، ولا رجعه نهائياً، الفن حالياً أصبح مثل فيرس كورونا، وسوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم، استودعكم الله، اللهم احسن خاتمتي بالتقرب اليك أكثر ".

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