الطالع الفلكي الثّلاثَاء 18/5/2021..كَرَامَة الأسَد!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 20 أبريل - 20 مايو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 14 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّرْطَان من 12 مايو - 24 مايو.





اليوم 10 بَشْنَسْ قبطى ، 18 أيّار رُومى ، 6 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - وَصَلِتِكْ وَرئِة الطّلاء ؟ خلاص ، الكابُوس اللى كان فى حَيَاتِكْ إنتهى.(محمُود ياسين من فيلم الشّريدة-1980)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى بُرج الأسد يعنى

أن تقفز الإيجو/الأنا إلى الصّدَارة لنفكّر فى مصلحتنا الخاصّة وهذا مُفيد لمن إعتادو أن يكونو شمعة تحترق من أجل الآخرين ، لأنّ فاقد الشيئ لايُعطيه فهذه الساعات فى برج الأسد تنصحك بالإلتفات لصحّتك ولنفسك ، الإنتباه لكرامتك ، الإبتعاد عن الأماكن والأشخاص التى لاتليق بمركزك الإجتماعى ،الثقة بالنفس و مهارات القيادة والقدرة على التواصل مع مُختلف المخلوقات بدءاً بالبشر و مروراً بحيوانك الأليف بمنزلك وانتهاءً بحيوان مذعور مريض أو جائع فى الطريق يطلب مُساعدتك بمجرد نظرة عين ، كما أنه أنسب وقت للتعامل مع حبيب مُتكبّر مُتعجرف لتضع النقاط على الحروف حفاظاً على كرامتك/الأنا مع أقل تردّد أو إهتزاز بسبب ضعف الشهوة ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تمسّك بأعمالك الرّوتينيّة إن حاول أحدهم جرّك لعمل لا تبرع فيه ، إبْتعِد عن الفهلوة ، الطرق المُختصَرَة أو التبرّع بإنجازعمل لا تُعرفه.





برج الثور: عليك بالحرص فى تعاملاتك الماليّة فقد يتم إستغفالك من أحد أنصاف المُتعلمين ، فكر مرتيْن قبل أن تفتح فمك وتغرّد بأسرارك لصديق قد ينقلب لعدوّ.





برج الجوزاء: فكر قبل أن تتكلم ، وفكر مرتين قبل أن تتصرف ، وفكر ثلاث مرات قبل أن تحكم على الآخرين بوجود معلومات منقوصة أو مغلوطة.





برج السّرطان: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج الأسد: اليوم قد يُمثّل بداية فريش طازجة لك، إنْسَ ما فات وركّز على اليوم والغد،لاتسمح للماضى بإفساد جمال الحاضر،إضحك للدنيا تضحكلَكْ.





برج العذراء: إبحث عمّا يُميز بصمتك عن بصمات الآخرين وأبدأ فى تسويقها بدلاً عن البكاء على الفرص الضائعة ، كلٌ مِنّا عنده شيئٌ.





برج الميزان: إسترجاع الخبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المُستفادة من الماضى مفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.





برج العقرب: الكتمان صفة ليست مذمومة خاصةً إن كانت لتفادى الأذى أو إبعاد الضرر ، هذا يعنى التكتم على مشاريعك الخاصة.





برج القوس: إنْتَقِ صداقاتك ما يوافق بريستيجك ومكانتك أو كُن وحيداً فالوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: الجواب بيبان من عنوانه ، عبارة قد تقفز إلى رأسك عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج الدّلو: الحظ يعنى مُساندة من الجميع وقت الحاجة أو الفرص على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.





برج الحوت: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل لك من الإنغماس فى مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات، لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.



