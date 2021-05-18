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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021.

متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-5-2021 بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط يسجل 911 إلى 913

سعر جرام الذهب عيار  22 قيراط يسجل 835 إلى 837

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط يسجل 797 إلى 799

سعر جرام الذهب عيار 18 قيراط يسجل 683 إلى 685

سعر جرام الذهب عيار 14 قيراط يسجل 531 إلى 533

سعر جرام الذهب عيار 12 قيراط يسجل 455 إلى 457

سعر الاونصة تسجل 28,328 إلى 28,399

سعر الجنيه الذهب يسجل 6,376 إلى 6,392

سعر كيلو الذهب يسجل 910,857 إلى 913,143

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