حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021.





سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-5-2021 في مصر





البنك الأهلي المصري

15.62 جنيه للشراء و15.72جنيه للبيع.





بنك مصر

15.62 جنيه للشراء و15.72جنيه للبيع.





بنك مصر إيران للتنمية

15.62 جنيه للشراء و15.72جنيه للبيع.





بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.





بنك الكويت الوطني

15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.





بنك أبو ظبي الأول

15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.





بنك الاستثمار العربي

15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.





البنك التجاري الدولي

15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.





البنك الأهلي اليوناني

15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.





المصرف العربي الدولي

15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.





بنك التعمير والإسكان

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





بنك عودة

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





بنك التنمية الصناعية

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





البنك العربي

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





المصرف المتحد

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





بنك قطر الوطني الأهلي

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





البنك التجاري وفا

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





بنك كريدي أجريكول

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





بنك بلوم

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





مصرف أبوظبي الإسلامي

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





البنك العقاري المصري العربي

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





بنك قناة السويس

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





البنك الأهلي الكويتي

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





بنك الإمارات دبي الوطني

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





البمك الأهلي المتحد

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





البنك المصري لتنمية الصادرات

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





بنك البركة

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





بنك أبوظبي التجاري

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





البنك العربي الأفريقي الدولي

15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.



