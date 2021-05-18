الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني في الخليل

أطلق الجيش الإسرائيلي، النار على شاب فلسطيني في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد جنود إسرائيليين، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.