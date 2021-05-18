تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي نادي مانشستر سيتي أمام نظيره برايتون، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره برايتون، على أرضية ملعب فالمر، معقل الأخير.









ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة، وتوج رسميًا باللقب، بينما يتواجد برايتون في المركز السابع عشر برصيد 38 نقطة.









ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: إديرسون مواريس.





خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، زينشينكو.





خط الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين، جوندوجان.





خط الهجوم: محرز، فيران توريس، فيل فودين.