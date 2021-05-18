



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 18-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 18-5-2021





مانشستر يونايتد ضد فولهام – الساعة السابعة مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium





ساوثهامتون ضد ليدز يونايتد – الساعة السابعة مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium





برايتون ضد مانشستر سيتي – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium





تشيلسي ضد ليستر سيتي – الساعة التاسعة والربع مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium



