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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 18-5-2021

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:55 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 18-5-2021

مانشستر يونايتد ضد فولهام – الساعة السابعة مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium 

ساوثهامتون ضد ليدز يونايتد – الساعة السابعة مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium 

برايتون ضد مانشستر سيتي – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium 

تشيلسي ضد ليستر سيتي – الساعة التاسعة والربع مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium 

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