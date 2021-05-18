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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 18-5-2021
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:55 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 18-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 18-5-2021
مانشستر يونايتد ضد فولهام – الساعة السابعة مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
ساوثهامتون ضد ليدز يونايتد – الساعة السابعة مساء على قناةbeIN Sports 2 HD Premium
برايتون ضد مانشستر سيتي – الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي ضد ليستر سيتي – الساعة التاسعة والربع مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
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