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جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الجولة القادمة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق مباريات الجولة 23 من عمر البطولة، والمقرر لها الأربعاء التاسع عشر من مايو الجاري.


عزز أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، تصدره للهدافين بعد تسجيله هدف في فوز فريقه بثلاثية على حساب نادي انبي، ليرفع بذلك رصيده من الأهداف إلى 11 هدف بالتساوي مع أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا، الذي سجل بدوره هدف التعادل لفريقه أمام سموحة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد السويس.


واستمر عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي، في المركز الثالث رغم غيابه عن التسجيل في فوز فريقه على غزل المحلة بثنائية ليتساوى بذلك مع احمد سمير فرج لاعب الطلائع، ب10 أهداف لكل منهما.


وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز على النحو التالي:

أشرف بنشرقي - الزمالك 11
عمر كمال - المصري 10
أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا 10
أحمد سمير - طلائع الجيش 10
عمرو جمال - طلائع الجيش 9
حسام حسن - سموحة 9
محمد شريف - الأهلي 9
يوسف أوباما - الزمالك 9
رزاق سيسيه - الاتحاد 7
رمضان صبحي - بيراميدز 7
فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي 7
رامي صبري - إنبي 7
شيمليس بيكلي - مصر المقاصة 6
مصطفى فتحي - سموحة 6

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