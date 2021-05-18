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رسام المشاهير يرحب بتامر حسنى بالغردقة بطريقته الخاصة (صور)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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حرص الشيف خالد عبد الفتاح، أحد الشيفات العاملين بأحد فنادق الغردقة، الملقب برسام النجوم، بنحت وجه الفنان تامر حسني على بطيخة، تقديرا له ولسعادته بزيارته لمدينة الغردقة، خلال قضائه إجازة عيد الفطر المبارك بصحبة أسرته فى أحد المنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة.


وقال الشيف "خالد"، ل "لفجر" أو كما يطلق عليه رسام النجوم، رسم وجه الفنان تامر حسني على البطيخة استغرق ما يقرب لساعة، مؤكدًا جاء ذلك من منطلق الترحيب بنجوم مصر من المشاهير والفنانين إهداء وتقدير للفنان تامر حسني.


جدير بالذكر احتفل الفنان تامر حسني، بأجازة عيد الفطر المبارك بأحد المنتجعات السياحية شمال مدينة الغردقة برفقة عائلته، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع معجبيه، ولم يعلن عن موعد انتهاء إجازته ومغادرته الغردقة.

ومن جانبه قال محمد حمدي، مدير عام المنتجع السياحي بالغردقة، إن الفنان وصل أمس برفقة أسرته، ويقيم في فيلا خاصة داخل المنتجع، وتم توفير كافة وسائل الراحة له، لافتا إلى حرص الفنان على الهدوء، حيث لم يظهر على الشاطئ الا قليلا، واستجاب لطلب عدد من العاملين بالقطاع السياحي في التقاط الصور التذكارية معه.

وأضاف، أن تامر حسني حرص على الإمساك بتليفونات معجبيه والتقط السيلفي معهم، واصفا إياه بالمتواضع في معاملته مع العاملين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى أنه فكاهي ويحب المرح وروحه حلوة جدا.

واستقبلت منتجعات الغردقة السياحية آلاف المواطنين وعدد كبير من الفنانين والمشاهير ونجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة، بالإضافة إلى الآلاف من السائحين، تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك لقضاء الإجازة على شواطئ المنتجعات السياحية.

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