الأرصاد: طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والعظمى بالعاصمة 33 درجة





يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .





كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وتشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.





وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء تسجل القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.







