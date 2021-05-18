بعثة الأهلي تصل جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة صن داونز

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وصلت إلى جنوب إفريقيا بعد رحلة استغرقت ما يقرب من ١٢ساعة تخللها ترانزيت في مطار أسوان؛ للتزود بالوقود ثم استقلال حافلة من مطار جوهانسبرج إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا؛ استعدادا لمواجهة صن داونز.





ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.





وتضم بعثة الأهلي اللاعبين:





محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف، ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام، وعلي معلول وعمرو السولية وأليو يانج، وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة، وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي، وصلاح محسن ومحمد شريف والتر بواليا.