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موعد مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يواجه النصر نظيره الرائد، يوم الخميس الموافق 20 مايو الجاري، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات.


ويحتل النصر المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد الرائد في المركز العاشر برصيد 35 نقطة.


وسيقاتل النصر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الرائد وخطف الثلاث نقاط؛ لضمان التواجد ضمن المربع الذهبي، فيما يخطط الرائد للفوز على النصر؛ لابتعاد عن شبح الهبوط، وضمان البقاء في المسابقة.

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