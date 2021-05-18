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طقس اليوم في السعودية.. تكون السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:57 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء الموافق 18-5-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في السعودية
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن تكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال وسط وغرب المملكة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
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