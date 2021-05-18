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مستشارالرئيس يوجه مناشدة للمصريين بسبب هذه الفترة: احذروا (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لضمان السيطرة على الوضع الوبائي.

وطالب "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، المواطنين بالمزيد من الحذر خلال الفترة المتبقية من شهر مايو وشهر يونيو، قائلا: "نريد مزيد من الحذر خلال هذه الفترة"، لافتا إلى أنه رصد وجود التزام كبير من جانب المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال فترة إجازة عيد الفطر، منوها بأن نتاج هذه الفترة سيظهر الأيام المقبلة.

وعن حالة الفنانين دلال عبدالعزيز وسمير غانم، أوضح أن الفنان سمير غانم مازال في المرحلة العلاجية، ويحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة، وكذلك الفنانة دلال عبدالعزيز تحتاج إلى متابعة.

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