القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الانجليزي





تقام اليوم الثلاثاء مواجهة مانشستر سيتي ضد برايتون والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات اجلولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





ومن المُنتظر ان تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





في الوقت الذي تُنقل فيه المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 ويعلق عليها المعلق الكبير عصام الشوالي في الوقت الذي يُمكن فيه مشاهدة المباراة عبر القنوات التالية :-





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