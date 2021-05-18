عملاق أوروبي جديد يستهدف ضم محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بدأ بالفعل مفاوضاته مع الدولي المصري محمد صلاح لضمه هذا الصيف.









وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، نقلت ما أكدته "ليكيب" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان بدأ الاتصال بـ رامي عباس وكيل محمد صلاح، من أجل معرفة موقف اللاعب بشأن الانتقال إلى النادي الفرنسي.









وتابعت الصحيفة، أن المحادثات لا تزال في مرحلة أولية خلال الوقت الحالي، ولكن هناك فرصة للنظر في طرح عرض على محمد صلاح، اعتمادًا على ما سيحدث في الأسابيع القليلة الأخيرة من الموسم.









وأشارت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان هو أحد الفرق القليلة في العالم التي تمتلك القوة المالية المطلوبة للتعاقد مع محمد صلاح إذا قرر مغادرة ليفربول.