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واتساب يطرح ميزة تجاهل الدردشات المؤرشفة إلى الأبد

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
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بدأ تطبيق واتساب - WhatsApp تقعيل ميزة "vacation mode"، وهي تتيح تتجاهل الرسائل الجديدة في الدردشات المؤرشفة، حيث يمكن للمستخدمين الان كتم الدردشات المؤرشفة إلى الأبد. 

اليوم نستعرض معكم كيفية عمل هذه الميزة وخطوات تمكين ميزة "الاحتفاظ بالدردشات المؤرشفة" في WhatsApp

بدأ WhatsApp في اختبار تبديل جديد يتيح للمستخدمين الآن الاحتفاظ بالدردشات المؤرشفة في قسم الأرشيف عند تلقيهم رسالة جديدة. 

بالنسبة للمبتدئين، يدفع WhatsApp حاليًا الدردشات خارج قسم الأرشيف للحصول على رسائل جديدة حتى إذا كنت قد كتمت جهة الاتصال. 

هذا أمر مزعج بشكل خاص لأنه يتعارض مع الغرض من أرشفة الدردشة، من الآن فصاعدًا، لن يكون هذا هو الحال عندما تتلقى إشعارًا جديدًا لجهة اتصال مؤرشفة.

كيفية كتم الدردشات المؤرشفة في WhatsApp

1. قم بالتمرير لأسفل حتى نهاية قائمة المحادثات وافتح قسم "الدردشات المؤرشفة".

2. بعد ذلك، انقر على قائمة النقاط الثلاث الرأسية في الزاوية العلوية اليمنى، واختر خيار "إعدادات الأرشفة". هنا، سترى مفتاح تبديل جديد يقول "الاحتفاظ بالدردشات المؤرشفة في الأرشيف". قم بتشغيله ، وهذا كل شيء.

3. ومن المثير للاهتمام ، أن WhatsApp يحتفظ الآن بقسم الدردشات المؤرشفة أعلى الصفحة الرئيسية عندما تقوم بتمكين التبديل. عندما يتم تعطيله ، ستجده في مكانه المعتاد أسفل جميع المحادثات.

لأولئك الذين يتساءلون كيف ستعرف ما إذا كان شخص ما في الدردشة المؤرشفة قد أرسل إليك رسالة نصية ، أضاف WhatsApp أيضًا مؤشر محادثات جديدًا يتتبع الدردشات غير المقروءة. 

يشير هذا إلى العدد الإجمالي للمحادثات غير المقروءة وليس الرسائل الجديدة غير المقروءة من نفس الشخص. بمعنى آخر، سيعرض WhatsApp للمستخدمين مؤشر "1" حتى لو أرسل نفس الشخص العديد من الرسائل.

كتم جميع الإخطارات للدردشات المؤرشفة في WhatsApp
ضع في اعتبارك أن هذا طرح تدريجي وقد لا يكون لديك بالضرورة هذه الميزة حتى لو كنت تستخدم نفس الإصدار. نظرًا لأن WhatsApp بدأ في اختبار الميزة مع مستخدمي الإصدار التجريبي، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى يتم طرحها لجميع المستخدمين.

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